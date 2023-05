Eurovision "paranormale": succederà qualcosa di inaspettato nella finale?

L'Eurovision Song Contest 2023 ha acceso i riflettori. Nella serata di ieri, martedì 9 maggio, alla Liverpool Arena è andata in scena la prima semifinale. Ma oltre alla kermesse musicale, qualcos'altro sta attirando l'attenzione del pubblico internazionale.

Il contest musicale europeo potrebbe essere il palcoscenico per qualcosa di inquietante. Chiunque si sintonizzi sulla finale di sabato dovrebbe essere preparato per ogni eventualità, che sia un'apparizione diretta o solo una sensazione di disagio e paura.

Questo sta avvenendo perché l’edizione di quest’anno si tiene alla Liverpool Arena, in una zona della città britannica da sempre nota per avvistamenti e presenze paranormali. C’è chi crede che nel corso della finale di sabato prossimo potrebbe accadere proprio qualcosa di questo tipo. C’è chi riferisce di aver già visto cose stravaganti attorno all'Arena.

Ma c'è anche chi, invece, è piuttosto scettico a riguardo e vorrà solo godersi la musica dei tanti artisti che saliranno sul palco per la kermesse. E voi come la pensate? Ci sarà una qualche apparizione paranormale? Oppure tutto riuscirà a filare liscio come l’olio? Magari con una vittoria di Marco Mengoni per l'Italia...

