Eurovision 2023, stasera si parte. La scaletta della prima semifinale: chi canterà, il programma, dove vederlo

di Redazione Web

L'Eurovision Song Contest 2023 apre i battenti. L'attesa è finita: oggi - martedì 9 maggio - inizia la kermesse della musica europea. Con Marco Mengoni a portare in alto la bandiera italiana, avrà inizio uno degli eventi che, negli ultimi anni, ha conquistato sempre di più l'attenzione del pubblico. Un contest seguito da milioni di appassionati di tutto il mondo, giunto alla sua 62esima edizione.

Eurovision 2023, stasera si parte: la scaletta

Dall'Arena di Liverpool si svolgerà, in tre serate, il contest con le canzoni vincitrici dei Paesi europei. E questa sera si inizia con la prima semifinale. I primi due appuntamenti sono previsti per martedì 9 maggio e giovedì 11 maggio, mentre sabato 13 maggio si sfideranno, per la vittoria finale, le 20 nazioni più votate.

Il programma della prima serata

Nella serata della prima semifinale, il 9 maggio, saliranno sul palco 15 rappresentanti delle nazioni dei 37 Paesi in gara. La puntata sarà suddivisa in due parti: nella prima si esibiranno gli artisti di 7 paesi, nella seconda, invece, gli altri 8. Ad aprire la gara sarà la Norvegia con Alessandra che canterà Queen of Kings.

La scaletta

Nella prima parte della serata, dopo la Norvegia, seguiranno in ordine: per Malta i The Busker con Dance (Our Own Party); Luke Black con Samo Mi Se Spava, per la Serbia; Sudden Lights con Aijā, per la Lettonia; Mimicat con Ai Coração, per il Portogallo; Wild Youth con We Are One, per l’Irlanda e Let 3 con Mama ŠČ!, per la Croazia.

La seconda semifinale

Nella seconda parte della serata, invece, vedremo: Remo Forrer con Watergun, per la Svizzera; Noa Kirel con Unicorn per Israele; Pasha Parfeni con Soarele şi Luna per la Moldavia; Loreen con Tattoo per la Svezia; TuralTuranX con Tell Me More per l’Azerbaijan; Vesna con My Sister's Crown per la Repubblica Ceca; Mia Nicolai & Dion Cooper con Burning Lights per i Paesi Bassi e Käärijä con Cha Cha Cha per la Finlandia.

Il televoto

Quest’anno, gli spettatori di tutti i Paesi - anche coloro che vivono negli Stati non partecipanti alle semifinali - potranno partecipare al televoto alla fine delle esibizioni e così, scegliere la loro performance preferita. A condurre l'evento ci saranno Alesha Dixon, Hannah Waddingham e Julija Sanina, affiancate dal conduttore Graham Norton.

Ultimo aggiornamento: Martedì 9 Maggio 2023, 12:09

