Angelina Mango, terrore delle molestie: «In farmacia di sera con i leggings, è possibile avere così paura?»

Angelina Mango ha confessato sui social la sua paura di camminare da sola di sera. I recenti fatti di cronaca relativi a violenze e stupri, sempre più frequenti in Italia, infatti, hanno aumentato la percezione della paura e dell'ansia da parte delle donne, nello specifico, che sentono minata la propria incolumità.

Il racconto della cantante, figlia del più noto Mango, e ex concorrente del programma 'Amici' di Maria De Filippi, è solo uno dei tanti condivisi da altrettanti giovani donne e che preoccupa e attenziona l'opinione pubblica in questo periodo.

La paura di Angelina Mango

«Sto andando in farmacia a piedi alle 22:30, volevo mettere i leggings, ma ho messo un tutone largo - ha scritto su Twitter la cantante -. È possibile che debba avere così paura è che chiami gente a caso per non stare sola nel tragitto?»

Aumento della violenza

Il problema esposto dall'artista è sicuramente tra i più comuni tra ragazze e donne: scegliere il vestiario più adatto per prendere i mezzi di trasporto, camminare con l'ansia di guardarsi sempre alle spalle, chiamare o fingere di farlo per dissuadere eventuali aggressori da furti o violenze.

«Ogni singola sera il mio migliore amico sapeva che all'uscita dal lavoro gli avrei fatto una videochiamata che sarebbe durata tutto il tragitto fino a casa per non essere sola.

