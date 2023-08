Angelina Mango: disco d'oro per l'album di esordio. Ecco tutte le date del tour

di Redazione web

Continua il successo di Angelina Mango. “Ci pensiamo domani” è una delle hit dell'estate certificandosi platino, mentre "Voglia di vivere" (singolo e album) è certificato disco d’oro. Angelina ha raggiunto oltre 30 milioni di stream con il brano “Ci pensiamo domani” e 9,1 milioni di views con il video ufficiale su YouTube. Tra le più seguite anche sui social, la giovane cantautrice conta 5,9 milioni di like su TikTok e l’audio della hit “Ci pensiamo domani” è stato utilizzato per realizzare migliaia di contenuti sulla piattaforma più amata dalla GenZ. Un disco in cui c’è la sua cifra, la sua capacità di giocare e divertirsi toccando i temi di una ragazza di ventidue anni che ama, vive, sogna, guardando al futuro della sua generazione con ottimismo.



Mentre manca sempre meno al primo tour di Angelina, prodotto e organizzato da LiveNation, che continua a collezionare sold out: al tutto esaurito già conquistato con le date di Roma e Bologna, si aggiungono i sold out dei live previsti a Napoli (12 ottobre, Duel Club), Torino (19 ottobre, Hiroshima Mon Amour) e Milano (23 ottobre, Magazzini Generali). La cantautrice si prepara ad esibirsi con otto imperdibili date nelle principali città d’Italia per portare tutta la musica del suo album “Voglia di vivere”.

Tutte le date di VOGLIA DI VIVERE TOUR (LiveNation)

12 ottobre 2023 – NAPOLI (DUEL CLUB) - SOLD OUT

14 ottobre 2023 – BARI (DEMODÈ CLUB)

16 ottobre 2023 – ROMA (LARGO VENUE) - SOLD OUT

18 ottobre 2023 – FIRENZE (VIPER THEATRE)

19 ottobre 2023 – TORINO (HIROSHIMA MON AMOUR) - SOLD OUT

21 ottobre 2023 – BOLOGNA (LOCOMOTIV CLUB) - SOLD OUT

23 ottobre 2023 – MILANO (MAGAZZINI GENERALI) - SOLD OUT

26 ottobre 2023 – RONCADE, TV (NEW AGE CLUB)

Ultimo aggiornamento: Martedì 22 Agosto 2023, 12:05

© RIPRODUZIONE RISERVATA