Amici Full Out, il retroscena su Angelina e Cricca: cosa si sono detti alle spalle di Alessandra Celentano

Su Italia 1 è andato in onda "Amici Full Out", il concerto dei ragazzi partecipanti alla classe dell'edizione 2023 del talent show di Maria De Filippi. L'evento è stato registrato qualche giorno fa, precisamente l’11 giugno, in occasione del Rock in Roma.

Amici Full Out, il retroscena

I fan del programma non si sono fatti sfuggire l'occasione di applaudire i loro beniamini e non solo: Angelina Mango e Cricca si sono resi partecipi di un episodio diventato virale sui social, mentre Alessandra Celentano stava parlando con il pubblico.

