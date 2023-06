Bambino morto nell'incidente a Roma, lo youtuber alla guida positivo alla cannabis: è indagato per omicidio stradale

di Emilio Orlando

È Matteo Di Pietro il membro dei "TheBorderline" che si trovava alla guida del suv al momento dell'incidente, che è costato la vita a Manuel Proietti, il piccolo di 5 anni che era in macchina con la mamma e la sorellina. I pm di Roma gli contestano l'omicidio stradale. Al vaglio degli inquirenti anche la posizione dei quattro presenti nell'auto. Nei loro confronti potrebbe essere contestato il concorso, nel caso in cui verrà accertato che stavano registrando un video da postare sui social.

Il giovane era positivo ai cannabinoidi

Dagli esami effettuati il giovane che era alla guida del suv è risultato positivo ai cannabinoidi. Nell'inchiesta aperta in procura a Roma si procede per omicidio stradale e lesioni. Insieme al ragazzo in auto al momento dello scontro erano presenti altri quattro giovani e la loro posizione è ora al vaglio dell'autorità giudiziaria.

Vito Loiacono, altro membro del gruppo che inizialmente era stato indicato come guidatore, ha risposto sui social, dove è stato coperto dagli insulti degli utenti. «Il trauma che sto provando è indescrivibile.

Dimessa la bambina, la mamma sotto choc

Elena Uccello, la mamma di Manuel che era alla guida dell'auto, si trova ricoverata al Sant'Eugenio. È grave e sotto forte choc, ma non sarebbe in pericolo di vita. Dimessa invece la sorellina del piccolo, fortunatamente quasi illesa, tornata a casa con il papà.

