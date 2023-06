Bambino morto in un incidente a Roma, il papà di Manuel Proietti aggredisce gli youtuber

Quando ha saputo che il figlio di 5 anni era morto in un incidente d'auto a Roma, il papà di Manuel Proietti, in preda a rabbia e dolore, ha provato a farsi giustizia da solo. L'uomo ha cercato di aggredire lo youtuber dei Theborderline alla guida del Suv Lamborghini che si è scontrato contro la Smart guidata dalla moglie, la 29enne ora ricoverata in gravi condizioni insieme alla figlia di tre anni. A fermarlo, davanti ai rottami dell'auto, vigili, poliziotti e le persone presenti in via di Macchia Saponara, a Casal Palocco.

Il papà di Manuel bloccato dai vigili

Una scena drammatica riportata dal Corriere della Sera, che aggiunge dolore a quello per la perdita del bambino, deceduto al Grassi di Ostia dopo un disperato tentativo di salvataggio. Nell'auto di grossa cilindrata, presa a noleggio, viaggiavano quattro giovani youtuber che stavano girando un video da pubblicare sui social.