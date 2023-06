Incidente a Roma, l'ultimo video degli youtuber prima dello schianto mortale: «Questo con la Smart che sta facendo?»

di Alessio Esposito

«Ma questo con la Smart che sta facendo?». Risuonano come un'inquietante profezia le parole pronunciate da Vito Loiacono, uno degli youtuber del gruppo The Borderline, nell'ultimo video pubblicato su TikTok prima dell'incidente di ieri a Casal Palocco, in cui ha perso la vita un bambino di 5 anni. Il suv Lamborghini guidato dai giovani creator si è schiantato, infatti, contro una Smart FourFour, a bordo della quale c'erano la piccola vittima, la sorellina di 3 anni e la mamma di 29, ricoverate in prognosi riservata.

I quattro ragazzi, tutti fra i 20 e i 23 anni, stavano probabilmente realizzando una challenge per il loro canale YouTube, nella quale si impegnavano a guidare una Lamborghini per 50 ore senza sosta. Il giovane al volante, forse proprio Vito Loiacono, ora rischia il processo per omicidio stradale.

Bambino morto in un incidente a Roma: Manuel aveva 5 anni. Nell'altra auto 4 giovani youtuber. La sfida choc: «Alla guida per oltre 50 ore»

The Borderline, il video prima dell'incidente

Su TikTok, meno di un'ora prima dell'incidente, pubblicava un video dal titolo "Come si comportano i ragazzini di ora con una macchina di lusso", nel quale si vanta scherzosamente della Lamborghini (presa in affitto) che verrà usata per la challenge.

«'Sta macchina va più veloce di Saetta McQueen.

