Violentò una ragazzina disabile, dopo 7 anni il cittadino romeno è stato arrestato appena sceso dall'aereo a Catania L'uomo era fuggito in Romania, ma dopo 7 anni è tornato in Italia pensando che non fosse più ricercato







di Redazione web Avrebbe violentato una ragazzina disabile, con problemi psichici, ad Aragona nell'agrigentino, poi per anni è stato ricercato, ma senza successo. Le violenze, infatti, si verificarono nell'estate del 2015, ma del presunto stupratore la polizia perse le tracce. Dopo 7 anni gli agenti di frontiera all'aeroporto Fontanarossa di Catania, hanno fermato Florin Sarbu, appena sceso dall'aereo proveniente dal suo paese natale, la Romania. Nei suo confronti un provvedimento di custodia cautelare in carcere emesso dal tribunale del riesame di Palermo. Rapinatori seriali di orologi di lusso: fermati in centro a Milano La denuncia della vittima Le indagini dei carabinieri sono iniziate subito dopo la denuncia dei genitori della ragazza, ascoltata con l’ausilio di una psicologa; concluse le indagini ed individuato l'uomo, la Procura ha chiesto l'arresto del presunto violentatore, ma il romeno era già all’estero. Ormai dopo 7 anni pensava di essere sfuggito alla giustizia italiana, di averla fatta franca, ma così non è stato e messo piede sul suolo italiano l'uomo è stato arrestato e condotto in carcere, dove dovrà rispondere dell'accusa di violenza sessuala aggravata perché la vittima era una minorenne con disagi mentali. Ultimo aggiornamento: Sabato 8 Ottobre 2022, 09:18

