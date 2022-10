Martina Rossi, si costituiscono i due condannati per tentata violenza sessuale. La ragazza morì per sfuggire allo stupro

Si sono costituiti, nel pomeriggio, al carcere di Arezzo, Alessandro Albertoni e Luca Vanneschi, condannati a 3 anni in Cassazione il 7 ottobre 2021, giusto un anno fa, per la tentata violenza sessuale alla studentessa genovese Martina Rossi. Albertoni e Vanneschi dopo la condanna della Cassazione avevano chiesto la messa in prova ai servizi sociali, richiesta trattata dal tribunale di sorveglianza di Firenze. Martina Rossi morì a 20 anni, il 3 agosto 2011, precipitando dalla terrazza di una camera d'albergo, a Palma di Maiorca (Spagna), volendo sfuggire ai due che alloggiavano nella stessa struttura. Era in vacanza nella località turistica con delle amiche.

Il caso di Martina Rossi

I due imputati, residenti a Castiglion Fibocchi (Arezzo) erano in vacanza nello stesso albergo. La Cassazione condannò Albertoni e Vanneschi spiegando in sentenza che «l'unica verità processuale che risulta trovare conferma nella valutazione dei molteplici indizi esaminati risulta essere quella del tentativo di violenza sessuale». Le loro difese invece hanno sempre sostenuto che Martina si sia suicidata, richiamandosi in particolare alla testimonianza di una cameriera spagnola, unica testimone oculare, che riferì di aver visto la ragazza cadere dopo aver «preso lo slancio».

Un racconto non seguito dai giudici di merito e neppure dalla Cassazione ritenendo «ineccepibile» la valutazione dei giudici laddove mette in discussione la percezione della teste a causa del suo punto di osservazione, laterale e non di fronte al balcone da cui Martina precipitò. Le modalità della caduta, definita 'a candelà dai consulenti, «collidono secondo la corte fiorentina» con quanto riferito dalla cameriera. Uno snodo processuale importante accanto alle ricostruzioni che hanno evidenziato come la ragazza cadde nel vuoto proprio mentre cercava di scappare dall'aggressione da parte dei due aretini incontrati nell'hotel.

La costituzione in carcere di Albertoni e Vanneschi dà sfogo oggi, peraltro, alle preoccupazioni del padre di Martina, Bruno Rossi, che il marzo scorso ebbe modo di lamentarsi pubblicamente del fatto che la condanna, a distanza di mesi, non fosse ancora eseguita. «A sei mesi dalla sentenza della Cassazione ancora la pena non è andata in esecuzione - denunciò - perché la richiesta di affidamento in prova giace in un cassetto, i tempi sono troppo lenti». E gli stessi genitori di Martina circa un mese fa intervennero col loro avvocato Luca Fanfani segnalando l'inopportunità di assegnare ad Albertoni una benemerenza sportiva del Coni per precedenti meriti sportivi nel motocross. Il Coni fece verifiche e revocò il riconoscimento.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 7 Ottobre 2022, 23:12

