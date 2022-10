Silvia Cipriani, svolta nel giallo dell'ex postina: indagato il nipote Valerio per omicidio volontario

di Emilio Orlando

Valerio Cipriani, il nipote di Silvia la ex postina di 77 anni scomparsa da Contigliano in provincia di Rieti e cui resti sono stati ritrovati qualche giorno fa in un bosco di Montenero in Sabina, è indagato per omicidio volontario. Il cadavere dell'anziana è stato ritrovato senza vita in un bosco lo scorso 28 settembre, dopo che era svanita nel nulla da più di due mesi.

SILVIA CIPRIANI, TROVATA MORTA NEI BOSCHI DELLA SABINA

Prima del macabro ritrovamento, polizia e carabinieri ritrovarono la sua autovettura nella boscaglia, coperta da una fitta vegetazione con alcune ammaccature, che gli investigatori definirono sospette. La svolta investigativa è arrivata dopo aver ascoltato alcune persone, tra cui il parroco del paese, che conoscevano bene la pensionata, che viveva tra Rieti e Contigliano dove possedeva una vasta tenuta con un casale e dove accudiva alcuni animali da cortile.

Quello che in apparenza sembrava un incidente stradale, si è rivelato essere un delitto. Fondamentali sono state alcune impronte repertate dalla scientifica all'interno dell' abitacolo della sua auto, ritrovata a poca distanza dal cadavere.

«Quale che sia la causa della scomparsa della signora Cipriani, Valerio Cipriani non c'entra niente». E' quanto ha detto, nel corso della puntata di Quarto Grado in onda questa sera, l'avvocato reatino Luca Conti, commentando la notizia dell'iscrizione nel registro degli indagati, per omicidio volontario, di Valerio Cipriani, nipote della 77enne ex postina Silvia Cipriani, scomparsa a fine luglio a Rieti. «Al momento il mio cliente - ha detto ancora il legale - risulta come persona offesa oltre che come persona sottoposta a indagine. Lui è molto tranquillo e spera che innanzitutto si scopra se i resti ritrovati siano o meno quelli di sua zia».

