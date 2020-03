Mistero nel Cagliaritano: 80enne morto con un colpo di pistola in auto, ma l'arma non c'è

Ultimo aggiornamento: Venerdì 6 Marzo 2020, 16:47

© RIPRODUZIONE RISERVATA

a Maracalagonis, provincia di. Un uomo di 80 anni, Giuseppe Pintori, è stato ritrovato senza vita all'interno della sua auto. La causa della morte è un colpo dialla testa. Ma l'ipotesi di suicidio è stata scartata subito: l'arma non c'è.Sarà effettuata domani mattina nell'Istituto di medicina legale della cittadella universitaria di Monserrato l'autopsia. La polizia ha trovato ildell'anziano questa mattina nelle campagne di Maracalagonis. Un giovane ha lanciato l'allarme dopo aver scoperto il corpo dell'uomo, chiamando le forze dell'ordine.L'auto Suzuki del pensionato Giuseppe Pintori era parcheggiata sul ciglio della strada.Da uno sportello aperto usciva la gamba dell'anziano. Unaalla testa ha fatto subito intendere che Pintori era morto. Inizialmente si è pensato ad un suicidio, ma dal primo sopralluogo nell'auto e nelle vicinanze non è stata trovata alcuna pistola, ragion per cui si indaga per. Non si esclude l'ipotesi che Pintori si sia suicidato e poi qualcuno abbia portato via l'arma, ma è improbabile.Chi lo conosce lo descrive come un uomo mite, scrive il quotidiano locale L'Unione Sarda. Giuseppe Pintori era originario del nord Sardegna, e dopo aver vissuto a lungo in Lombardia era tornato nell'isola. Viveva da solo in. La mattina della sua morte, secondo le prime ricostruzioni, avrebbe fatto colazione in un locale pubblico, parlato con alcuni clienti, per poi tornare verso casa.