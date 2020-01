Sequestra in casa, picchia e violenta una donna: fermato un uomo di 32 anni

Ha sequestrato una donna, l'ha rinchiusa in un appartamento del centro storico di Cagliari, l'ha picchiata e violentata. I carabinieri della locale Compagnia hanno fermato un 32enne accusato di sequestro di persona, rapina, violenza sessuale e lesioni ai danni di una 50enne. L'episodio è avvenuto il 20 gennaio scorso: i militari, in dieci giorni, sono riusciti a ricostruirlo e risalire al presunto responsabile. Tutti i dettagli in una conferenza stampa fissata alle 10 al Comando provinciale di Cagliari. Mercoled√¨ 29 Gennaio 2020, 09:43

© RIPRODUZIONE RISERVATA