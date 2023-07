Incendio all'ospedale Miulli, grossa nube di fumo nero: le fiamme dal pronto soccorso, evacuati i presenti

di Redazione web

Incendio all'ospedale del Miulli di Acquaviva delle Fonti, in provincia di Bari. Le fiamme sarebbero divampate da una zona vicina al pronto soccorso, probabilmente un deposito di carta, ma non è ancora chiaro in che modo sia stato innescato il rogo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, dall'ospedale si leva una lunga colonna di fumo nero. Tutte le persone presenti sono state evacuate e «si sta valutando se far uscire anche i pazienti ricoverati per evitare che il fumo possa passare attraverso dei condotti dell'areazione». L'incendio comunque sarebbe ora sotto controllo. Al momento non risultano feriti.

Pronto soccorso bloccato

Il pronto soccorso dell'ospedale Miulli di Acquaviva delle Fonti, dove questa mattina si è sviluppato un incendio dalle cause ancora non chiarite, è stato bloccato ed è in questo momento non utilizzabile.

