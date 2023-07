Militare ucciso a pugni in strada: tunisino condannato a 8 anni per omicidio

di Redazione web

Il gup di Roma ha condannato a 8 anni di reclusione Mohamed Abidi, il tunisino di 33 anni ritenuto responsabile dell'omicidio del caporalmaggiore Danilo Salvatore Lucente Pipitone, ucciso a Roma dopo un'aggressione nella notte tra il 10 e l'11 febbraio scorso.

Nel procedimento con rito abbreviato il giudice ha accolto la richiesta del pm capitolino Gennaro Varone nei confronti dell'uomo, accusato di omicidio preterintenzionale.

L'arresto

Abidi, che ha precedenti per rapina, era stato fermato in Francia alcuni giorni dopo il delitto e riconsegnato all'Italia su mandato di arresto europeo chiesto dai magistrati della Procura di Roma. A individuare il 33enne, oggi in aula per la sentenza, era stata la Squadra Mobile, coordinata dai procuratori aggiunti Paolo Ielo e Michele Prestipino.

