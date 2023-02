Militare morto dopo una lite a Centocelle, c'è un sospettato: la polizia cerca un 30enne. Chi è

di Redazione web

C'è un sospettato per l'omicidio del militare Danilo Salvatore Lucente Pipitone, morto ieri a Roma dopo un'aggressione in seguito a una lite avvenuta tra venerdì e sabato notte a Centocelle.

Morto militare picchiato in strada a Centocelle. Ipotesi rapina: caccia agli aggressori. Interrogati due sospettati

Chi è il sospettato

Le forze dell'ordine sono sulle tracce di un uomo di circa 30 anni di origine tunisina, detenuto fino al 4 aprile 2018 per spaccio di droga. L'ultimo atto presso l'Ufficio Immigrazione della Capitale risale invece al 2013. Sulla vicenda indagano i poliziotti della Squadra Mobile.

Aggressione a Centocelle, cosa è successo

Il miltare era stato aggredito in via Sesami, a Centocelle. Era in coma al Policlinico Umberto I di Roma. Caporalmaggiore dell'Esercito, in servizio dal 2002, originario di Trapani, impiegato da tempo presso l'ospedale del Celio, struttura sanitaria militare nella Capitale, intorno alle 2 della notte tra venerdì e sabato è stato picchiato da alcune persone con le quali aveva litigato all'incrocio con viale Palmiro Togliatti. I famigliari hanno saputo della morte dai sanitari del policlinico romano.

L'uomo è stato trovato incosciente a terra da un passante che ha allertato i soccorsi. Un'ambulanza del 118 ha trasportato la vittima, in codice rosso, prima all'ospedale Vannini a Torpignattara, dove però vista la gravità delle sue condizioni è stato trasferito all'Umberto I in terapia intensiva. Sul caso indagano gli agenti della Squadra mobile.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 13 Febbraio 2023, 11:37

© RIPRODUZIONE RISERVATA