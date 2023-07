Carta spesa da 382,50 euro a luglio per un milione e 300mila famiglie. Giorgia Meloni: Dedicata a te contro il caro-carrello

Una card per fare la spesa, un aiuto per quelle famiglie, e sono un milione e 300mila, che in Italia hanno difficoltà nell'acquistare generi di prima necessità. «Oggi c'è un'iniziativa che riguarda particolarmente quel milione e 300 mila famiglie che hanno maggiori difficoltà nell'acquisto dei generi di prima necessità, il famoso caro-carrello - dice il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un videomessaggio alla conferenza stampa di presentazione della carta -. Abbiamo investito 500 milioni di euro per aiutare le famiglie e sarà disponibile presso gli uffici delle Poste italiane la carta Dedicata a te».

Lollobrigida: «Card non sommabile al Reddito di cittadinanza»

L'intervento della Card 'Dedicata a Te', contro il caro carello «non è sommabile ad altri tipi di intervento e quelli con Reddito di cittadinanza. La cassa dello Stato non ha risorse infinite» e «dobbiamo cercare di dare una mano a tutti coloro che hanno bisogno, predisponendo misure calibrate». Lo ha detto il ministro dell'Agricoltura e della Sovranità Alimentare Francesco Lollobrigida, intervenendo alla presentazione della Card «Dedicata a te», per il sostegno alla spesa.

«Sono 7.558 su 7.901 i Comuni che hanno attivato le procedure per la consegna della tessera salva carello e mi auguro a breve sarà attivata da tutti. Le famiglie aventi diritto sono state individuate dall'Inps sulla base della norma. L'Inps comunica entro il 15 luglio ai Comuni la lista dei beneficiari che manderanno la comunicazione ai diretti interessati. Dal 17 luglio partirà la distribuzione delle carte presso gli Uffici Postali, a cui potranno rivolgersi i beneficiari di ottenerla». Lo ha detto il ministro dell'agricoltura e della Sovranità alimentare Francesco Lollobrigida, alla presentazione della Card Dedicata a te.