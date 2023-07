Sparatoria in Brianza, uomo colpito da un commando dopo un inseguimento: è gravissimo

di Redazione web

Un uomo di 56 anni è rimasto gravemente ferito questa mattina intorno alle 11,30 a Seregno, in provincia di Monza, dove un commando ha inseguito la sua auto per almeno 500 metri sparando all'impazzata e ferendolo con non meno di due colpi. Il commando si è poi allontanato mentre a terra sono rimasti decine di bossoli. Sul posto sono arrivati i carabinieri della compagnia di Seregno. L'uomo, di origini calabresi, è stato trasportato all'ospedale di Desio.

Pescara, sparò al cuoco perché aspettava gli arrosticini: 12 anni a Pecorale. Il giovane rimase paralizzato

Agguato al Tiburtino, feriti due uomini abbandonati davanti al pronto soccorso del Pertini. Uno è ricoverato in gravi condizioni

Le indagini

I carabinieri del Comando di Seregno hanno circoscritto l'area per raccogliere più elementi possibili. I carabinieri stanno ascoltando le persone che hanno assistito al rapidissimo conflitto a fuoco. Le indagini sono in corso per fare luce su questo efferato gesto.

Ultimo aggiornamento: Martedì 11 Luglio 2023, 13:27

© RIPRODUZIONE RISERVATA