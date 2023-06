Agguato al Tiburtino, feriti due uomini abbandonati davanti al pronto soccorso del Pertini. Uno è ricoverato in gravi condizioni

di Emilio Orlando

Un altro regolamento di conti nel mondo del narcotraffico del Tiburtino, a Roma. Sono arrivati in ospedale, feriti a colpi di pistola. Si sono fatti accompagnare davanti al pronto soccorso del Pertini da un autista ricercato dalla polizia.

I due uomini feriti, entrambi di 49 anni, sono stati ricoverati e uno è stato sopposto ad un intervento chirurgico per fermar l'emorragia ed estrarre un proiettile.

Quando gli investigatori hanno parlato con quello ferito in modo meno grave, hanno da subito notato una certa reticenza ed omertà nel suo racconto. Non si esclude che il movente della sparatoria sia legato allo spaccio di droga dei quartieri San Basilio, Tiburtino III e Quarticciolo, dove da qualche mese è in atto una faida criminale per il controllo del territorio estesa anche a Cinecittà Est e al Tuscolano. Sul duplice tentato omicidio indaga la squadra mobile.

