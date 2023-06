Lite finisce in sparatoria, tre morti e tre feriti: l'orrore negli Usa. Il sindaco: «Poteva succedere ovunque»

di Redazione web

Ancora una tragedia legata alle armi negli Stati Uniti. Tre persone sono state uccise e altre tre sono rimaste ferite in una sparatoria avvenuta ieri sera ad Annapolis, nello Stato del Maryland. Lo riporta Cbs News. La polizia ha reso noto che una persona è stata fermata.

Sparatoria, morti e feriti

Non si conoscono ancora le cause della sparatoria. Secondo quanto ha reso noto il capo della polizia di Annapolis, Edward Jackson, la sparatoria si è avuta dopo una «disputa tra più persone». Il sospetto aggressore è stato fermato, scrive il Baltimore Sun. «Siamo rattristati per le famiglie e per Annapolis che devono affrontare questo», ha detto il sindaco della città, Gavin Buckley. «Questo può accadere ovunque e nulla viene risolto attraverso l'uso delle pistole», ha aggiunto.

