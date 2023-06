Sparatoria in strada: almeno un morto e quattro feriti

Un morto e tre feriti: è il bilancio della sparatoria avvenuta a Farsta, un sobborgo alla periferia meridionale di Stoccolma. Secondo quanto reso noto dalla polizia, quattro persone hanno riportato ferite da arma da fuoco. Una di queste è morta su una delle tre scene del crimine.

Gli agenti hanno impedito a un treno locale di fermarsi alla stazione più vicina per evitare che i sospetti fuggissero e due persone sono state arrestate al termine di un inseguimento in autostrada.





Non è ancora chiara la dinamica dei fatti né lo sono le cause della sparatoria, che potrebbe però essere legata alla criminalità organizzata legata al traffico di stupefacenti. Ci sono state ripetute sparatorie in passato e la periferia meridionale di Stoccolma è tra le

aree più colpite.

Ultimo aggiornamento: Domenica 11 Giugno 2023, 09:44

