Turista italiana ferita da un proiettile mentre è in vacanza con il marito in Corsica: il camper crivellato di colpi

di Redazione Web

Una turista italiana di 58 anni è rimasta ferita da un proiettile. La donna è stata colpita nella serata di ieri mentre si trovava nel suo camper in Corsica, a Casanova, vicino a Corte. Il veicolo, nel quale si trovava con il marito, rimasto illeso, è stato raggiunto da diversi colpi, secondo quanto si apprende dalla procura locale. La donna si trova in ospedale per una grave ferita all'addome ma non è in pericolo di vita.

Turista italiana ferita da un proiettile

La donna è stata operata in nottata all'addome dai medici dell'ospedale di Bastia, dove era stata trasportata e non sarebbe in pericolo di vita. La procura di Bastia ha fatto sapere di aver aperto un'inchiesta per tentato omicidio.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 25 Maggio 2023, 13:29

