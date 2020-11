Il premier Conte: «Nuovo dpcm in anticipo. Abbiamo aperto a opposizioni, ci hanno detto di no» DIRETTA

Il premier Giuseppe Conte sta parlando alla Camera dei Deputati per aggiornare sul nuovo dpcm in arrivo per contenere i contagi da coronavirus . «Ho chiesto di anticipare a oggi le mie comunicazioni perché il Parlamento possa esprimersi prima dell'adozione di ulteriori provvedimenti. Ascolterò con attenzione le diverse posizioni che emergeranno dal dibattito e accoglierò i rilievi che emergeranno qui e al Senato», ha detto Conte.

«La curva dei contagi di sabato ha imposto un nuovo corpus delle misure restrittive da adottare anche prima di mercoledì 4 novembre. Dopo un ulteriore interlocuzione con i presidenti delle Camere ho chiesto di poter anticipare già ad oggi queste mie comunicazioni così che il Parlamento possa esprimersi prima di adottare il provvedimento», ha aggiunto il presidente del Consiglio. «L'interlocuzione con il Parlamento e il coinvolgimento di tutte le forze parlamentari sono passaggi fondamentali».

Il premier ha annunciato un tavolo di confronto con le opposizioni, per ora rifiutato: «Al momento questa proposta è stata rifiutata, ma se dovessero cambiare idea la proposta resterà immutata - ha detto il premier - il Governo è sempre stato e resta consapevole delle sue piene responsabilità verso il Paese e verso le decisioni che ha assunto e che assumerà».

«La curva corre in ogni Continente. L'Ue all'interno di un quadro globale è una delle aree più colpite dall'urto della seconda ondata. Nelle ultime settimane l'incremento di casi Covid è stato di 150 contagi per ogni 100 mila abitanti ed anche nel nostro Paese la situazione è in peggioramento, la recrudescenza ha condotto ad una moltiplicazione significativa dei contagi», ha aggiunto Conte nel suo intervento.

