Nuovo dpcm, coprifuoco alle 21 o alle 22 in tutta Italia. «Stop a lezioni in presenza per le superiori»

Con il nuovo dpcm in arrivo nelle prossime ore che dovrebbe provare a contenere i contagi da Covid-19, dopo la riunione del premier Giuseppe Conte con i capidelegazione, si dovrebbe arrivare ad un coprifuoco nazionale alle 21 o alle 22. Tra le altre misure che potrebbero entrare lo stop alla mobilità tra le regioni, la chiusura dei musei e la chiusura dei centri commerciali nel weekend e lo stop alle lezioni in presenza per le scuole superiori. Si parla anche di una possibile chiusura dei ristoranti la domenica.

Al momento è in corso la riunione in videoconferenza tra governo e rappresentanti di Regioni, Anci e Upi. ​Contro la chiusura dei ristoranti la domenica si è espressa la ministra Teresa Bellanova, che si è detta però favorevole a un coprifuoco non prima delle 22. Sono presenti il ministro per gli Affari regionali Francesco Boccia e il ministro della Salute Roberto Speranza. In collegamento anche la Protezione Civile e il commissario straordinario per l'emergenza coronavirus Domenico Arcuri.

STOP SCUOLA IN PRESENZA Il sottosegretario al Ministero del Lavoro Francesca Puglisi a Start su SkyTg24 ha poi indirettamente confermato l'ipotesi di coprifuoco alle 21 e di stop alle lezioni a scuola in presenza per le superiori: «Purtroppo dobbiamo sacrificare la didattica in presenza, modificandola in didattica a distanza, per tutte le scuole di secondo grado e si sta discutendo in queste ore se farlo anche per la terza media», le sue parole.

«Gli interventi saranno uniformi, poi, come scritto nel precedente Dpcm, nella propria autonomia ciascun ente locale può prevedere anche restrizioni ulteriori. Le restrizioni saranno nazionali, poi magari c'è anche la volontà di fare una distinzione tra quelle regioni che hanno già superato l'Rt 2 da quelle che hanno indici più bassi. Ma le misure saranno nazionali, come per esempio il coprifuoco alle 21 per tutto il territorio nazionale».

