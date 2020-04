Coronavirus in Italia: 382 morti e 2091 casi in più, scendono i ricoverati e le persone in terapia intensiva

Coronavirus, nel Lazio 75 nuovi positivi e 17 decessi. A Roma 47 casi, morte quattro donne

In Italia. Ieri il dato era migliore, si erano registrati 333 decessi, per un totale di 27.359. Sono invece 2091 i nuovi contagiati. È quanto è stato diramato dal dipartimento della Protezione civile nelNumeri stabili, quindi, anche se continua il trend in discesa del numero dei ricoverati delle persone in Terapia intensiva. Scende di 608 unità però il numero di malati in Italia: sono quindi 105.205 i casi attualmente positivi di Coronavirus.. Un dato, quindi, che torna a salire, anche si di poco. Da tenere in considerazione comunque che i tamponi effettuti nelle ultime 24 ore sono stati quasi 60mila (quasi il doppio di ieri).Continua, dicevamo, il "crollo" del numero di pazienti ricoverati con sintomi negli ospedali: oggi sono meno di ventimila: 19.723, ben 630 meno di ieri. Da segnalare, in controtendenza, il caso della Regione Lazio, dove continuano ad aumentare i malati ricoverati: + 4 unità nelle ultime 24 ore.Leggi anche >Veniamo ai dati sulle terapie intensive: oggi i pazienti ricoverati sono 1863, cioè 93 persone in meno di ieri; un dato che continua a scendere in maniera costante di circa 100 unità ogni giorno.Per quanto riguarda i guariti, invece, siamo ormai a quota 68.941, ben 2317 più di ieri.Nel dettaglio, i casi attualmente positivi sono 35.744 in Lombardia, 15.506 in Piemonte, 12.003 in Emilia Romagna, 8.601 in Veneto, 5.896 in Toscana, 3.571 in Liguria, 4.562 nel Lazio, 3.334 nelle Marche, 2.802 in Campania, 2.919 in Puglia, 1.565 nella Provincia autonoma di Trento, 2.143 in Sicilia, 1.239 in Friuli Venezia Giulia, 1.990 in Abruzzo, 910 nella Provincia autonoma di Bolzano, 275 in Umbria, 772 in Sardegna, 209 in Valle d’Aosta, 764 in Calabria, 205 in Basilicata e 195 in Molise.