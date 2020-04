Coronavirus, nel Lazio 75 nuovi positivi e 17 decessi. A Roma 47 casi, morte quattro donne

Ultimo aggiornamento: Martedì 28 Aprile 2020, 15:27

Coronavirus, i dati del Lazio: la pagina Facebook dedicata dell’assessorato alla Sanità della regione ha aggiornato i dati su vittime e contagi di Covid. Nella regione i nuovicon(di cui 20 riferibili al cluster dell’Ateneo Salesiano), dato cheper quanto riguarda l’intera provincia della Capitale.Nelle altre province, un solo positivo a Viterbo con zero decessi, un positivo a Rieti con due decessi (due uomini di 93 e 95 anni), 3 positivi a Latina con un decesso (un 72enne con gravi patologie) e 3 positivi con zero decessi a Frosinone., dove si sono registrati 20 nuovi casi di Covid., tre nell’area della Asl Roma 3 (tre donne di 78, 90 e 78 anni) più un’altra donna di 82 al Policlinico Tor Vergata. Buone notizie dal Bambin Gesù, dove sono stati dimessi tre bambini e due mamme, e la bambina che era in terapia intensiva è stata trasferita in reparto. Gli altri due ragazzini in terapia intensiva sono in miglioramento.