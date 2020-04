Coronavirus Lombardia, 126 decessi nelle ultime 24 ore. Calano ancora terapie intensive e ricoveri

Ultimo aggiornamento: Martedì 28 Aprile 2020, 18:47

Secondo i dati forniti oggi dalla Regione sononelle ultime 24 ore.. I contagiati sono saliti a 74.348, con un incremento di 869 rispetto a ieri.Le, 25 in meno rispetto a lunedì. Scende anche il numero dei ricoverati: - 245.è quanto ha detto il presidente della Lombardia Attilio Fontana commentando i dati di oggi in regione che vedono ancora i ricoveri in calo: sono 25 in meno i posti occupati in terapia intensiva e 245 quelli in altri reparti. Il totale dei contagiati è 351.423 con un aumento di 869 positivi con 8.573 tamponi effettuati. I decessi odierni sono 126 (ieri 124) per un totale di 13.575 morti.Questi i dati relativi ai casi Covid-19 nelle province lombarde: Bergamo 11.196 (+46), Brescia 12.691 (+92), Como 3.154 (+78), Cremona 5.993 (+22), Lecco 2.248 (+18), Lodi 2.947 (+11), Monza e Brianza 4.637 (+121), Milano 18.837 (+278) di cui 8.016 (+149) nella città metropolitana, Mantova 3.131 (+8), Pavia 4.228 (+99), Sondrio 1.131 (+9), Varese 2.568 (+72).