Coronavirus, quanti positivi a Roma? 44 casi nel centro storico, solo 6 a Trastevere LA MAPPA

, qual è la situazione nel Lazio e a Roma città? Sul sito della Regione una mappa interattiva aggiornata bisettimanalmente (martedì e venerdì) descrive l’incidenza cumulativa e la prevalenza giornaliera di casi Covid-19 rappresentando le stime secondo una diversa gradazione di colore. Grazie a queste mappe si può identificare se in una determinata area geografica è presente un maggiore o minore numero di casi, in rapporto alla popolazione.La pagina web presenta quattro diverse mappe: in una ci sono i tassi grezzi di incidenza cumulativa di Covid per comune, nella seconda i tassi di incidenza per distretti all’interno del comune di Roma, nella terza i tassi del comune di Roma per zone urbanistiche, e infine la descrizione geografica dei casi attivi di Covid all’interno della Regione Lazio. I dati aggiornati a ieri parlavano di 4562 casi positivi, di cui 2955 in isolamento domiciliare, 1464 ricoverati e 143 in terapia intensiva.A Roma il totale è di 2066: si va da zero casi a Prima Porta e San Lorenzo ai 66 di Torre Angela, con le periferie che hanno dati molto bassi (2 alla Magliana, 3 a Boccea, 7 a Fidene). Altri picchi invece al Tuscolano (46) e Colli Portuensi (49). In centro si oscilla tra i 6 di Trastevere, i 50 di Corso Trieste (solo 1 a ridosso di Villa Ada), 32 all'Esquilino, 44 nel centro storico, 33 alla Balduina, 44 a Prati-Delle Vittorie. In tasso di contagio più alto in rapporto agli abitanti si trova a Foro Italico (8 casi, rapporto 122 su 10mila) e via dell'Omo (10 contagi, 50 su 10mila).