Incredibile in autostrada, uomo dorme nell'auto ferma sulla corsia di sorpasso: la polizia gli salva la vita

Un comportamento folle e pericolosissimo, per sé stesso e per gli altri, quello di un giovane che si era messo a dormire nella sua auto, posizionato sulla corsia di sorpasso di un'autostrada. A porre fine al pericolo sono stati gli agenti della Polizia di Stato, intervenuti sull'A24 per mettere in sicurezza l'uomo e gli altri automobilisti.

Francesco Valdiserri travolto e ucciso a 18 anni, arrestata la 23enne al volante: tasso alcolemico oltre 1,5 e positiva alla cannabis

Dorme in corsia di sorpasso sull'A24

L'uomo si trovava a bordo della sua Fiat Panda, ferma nella corsia di sorpasso nei pressi del casello di Colledara (Teramo), in direzione Roma. Il motore e i fari dell'auto erano spenti e solo un miracolo ha evitato che altri automobilisti si schiantassero contro la vettura. Molti di coloro che la notte del 19 ottobre avevano percorso quel tratto dell'A24, avevano inviato segnalazioni al Centro Operativo Autostradale della Polizia di Stato de L'Aquila. Gli agenti, increduli, hanno trovato l'auto ferma, con l'uomo che dormiva all'interno, fortemente stordito dal consumo di alcol.

L'intervento degli agenti

Subito sono state attivate tutte le procedure di sicurezza a garanzia dell'automobilista e degli altri utenti della strada. Con molta difficoltà il veicolo è stato fatto spostare nella corsia d'emergenza: il giovane conducente dell'auto, fa sapere la Polizia Stradale, «versava in condizioni talmente alterate da non consentirgli di proseguire la marcia e per tale motivo veniva sanzionato per guida sotto influenza alcolica con sequestro del veicolo».

L'intervento della pattuglia ha evitato conseguenze davvero gravi per tutti coloro che al momento transitavano sull'autostrada. «La verifica delle condizioni psicofisiche di chi si pone alla guida continua ad essere obiettivo prioritario per le pattuglie del Compartimento Polizia Stradale Abruzzo e Molise - recita una nota - costituendo, insieme alla distrazione, una delle principali cause dei sinistri di questo territorio».

Francesco Valdiserri travolto e ucciso a 18 anni, arrestata la 23enne al volante: tasso alcolemico oltre 1,5 e positiva alla cannabis https://t.co/KIRAIwiTte — Leggo (@leggoit) October 20, 2022

Ultimo aggiornamento: Giovedì 20 Ottobre 2022, 19:11

© RIPRODUZIONE RISERVATA