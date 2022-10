Francesco Valdiserri travolto e ucciso a 18 anni, arrestata la 23enne al volante: tasso alcolemico oltre 1,5 e positiva alla cannabis

di Emilio Orlando

​Francesco Valdiserri è stato travolto e ucciso a 18 anni nella notte a Roma, arrestata la conducente 23enne: tasso alcolemico oltre il limite di legge e positiva alla cannabis. Aveva, infatti, un tasso alcolemico nel sangue superiore a 1,50 ed è risultata positiva alla cannabis: è stata arrestata e messa ai domiciliari la ragazza di 23 anni che ha travolto e ucciso il giovane figlio di due giornalisti del Corriere della Sera.

La ragazza, residente a Dragona, viaggiava con un giovane di 21 anni straniero che è rimasto ferito lievemente. Nel 2020, all’investitrice era stata già ritirata la patente per guida in stato d’ebbrezza.

L'incidente è avvenuto nella notte a ​Roma, mentre il 18enne camminava con un amico sul marciapiede in via Cristoforo Colombo.

Positiva all'alcol test e al narco test

La giovane, secondo una prima ricostruzione, avrebbe perso il controllo della Suzuki Swift andando a colpire il pedone che è morto sul colpo. Sul posto per i rilevi gli agenti del XI gruppo della Polizia Locale di Roma Capitale.

Incendio Roma, a fuoco un appartamento a viale Libia: morto un 68enne

Roma, donna cade nel Tevere a Ponte Milvio per farsi un selfie

Investito sul marciapiede

Secondo una prima ricostruzione l'autovettura, per motivi ancora da accertare, è uscita fuori strada andando a colpire la segnaletica stradale e poi ha investito il 18enne che si trovava sul marciapiede. Illeso l'amico che camminava al suo fianco sul maciapiede,

Francesco Valdiserri frequentava il primo anno di Università.

Il dramma della mamma, la giornalista Paola Di Caro: «Il mio bambino non tornerà. Nulla ha più senso»

Toccante la frase affidata ad un tweet della mamma, la giornalista Paola Di Caro: «Il mio 18enne meraviglioso non c’è più. Il mio bambino che aveva a cominciato a correre nella vita. Un’auto nella notte lo ha investito e non tornerà. Nulla più tornerà. Nulla ha più senso. Nulla».

Il mio 18enne meraviglioso non c’è più. Il mio bambino che aveva a cominciato a correre nella vita. Un’auto nella notte lo ha investito e non tornerà. Nulla più tornerà. Nulla ha più senso. Nulla. — Paola Di Caro (@PaolaDiCaro) October 20, 2022

Aperto un fascicolo per omicidio stradale

Un fascicolo per omicidio stradale è stato aperto in procura a Roma sull'investimento mortale costato la vita a un ragazzo di 18 anni travolto e ucciso su via Cristoforo Colombo nella notte. Il pm Ermino Amelio affiderà nel pomeriggio l'incarico per eseguire l'autopsia.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 20 Ottobre 2022, 13:48

© RIPRODUZIONE RISERVATA