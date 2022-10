A zig-zag con il camion, provoca un incidente ed esce di strada: il conducente nei guai

Ha seminato il panico in autostrada, guidando il proprio camion a zig-zag e mettendo a repentaglio la propria incolumità e quella di altri automobolisti. Alla guida del mezzo, infatti, un autotrasportatore ha iniziato ad effettuare manovre pericolosissime, addirittura uscendo e rientrando nella carreggiata.

Soccorre una ragazza, ma lei muore: arrestato per omicidio. «Ma lo rifarei, volevo salvarla»

La follia al volante

L'episodio è avvenuto ieri in Spagna, più precisamente in Catalogna, lungo l'autostrada A2, che collega Barcellona con Lleida. Proprio nel territorio comunale di quest'ultima città, i Mossos d'Esquadra, la polizia catalana, avevano notato il camionista che stava seminando il terrore in strada. Lo riporta 20minutos.es. Un filmato diffuso dalla stessa polizia mostra l'uomo che, alla guida del camion, inizia ad andare a zig-zag, sorpassando ovunque gli altri veicoli, fino a quando non ha urtato un furgone posto all'inizio di un cantiere mobile ed è finito fuori strada. Non contento, è riuscito a rientrare in carreggiata, continuando con dei sorpassi pericolosissimi.

L'arresto

La fine della folle corsa dell'uomo è arrivata poco dopo, quando alcuni agenti di polizia sono riusciti a fermarlo. Sottoposto ai controlli e ai test di rito, il camionista è risultato essere sotto gli effetti di sostanze stupefacenti. Arrestato e denunciato, ora rischia il processo e una condanna decisamente severa.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 6 Ottobre 2022, 17:36

© RIPRODUZIONE RISERVATA