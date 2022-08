Ubriaco alla guida in autostrada, prende lo svincolo contromano: ma in quel momento passa la polizia

Stava guidando ubriaco, in pieno giorno, e ha preso uno svincolo contromano. Una manovra pericolosissima, che non ha avuto gravi conseguenze solo perché non ha incrociato altri automobilisti. In compenso, giunto alla fine dello svincolo, davanti a sé ha trovato una pattuglia di agenti, che non hanno esitato a fermarlo.

Ubriaco e contromano, fermato dagli agenti

Il singolare episodio è avvenuto qualche giorno fa a Siviglia, in Spagna. I due agenti della Guardia Civil, che stavano pattugliando il traffico nella zona, probabilmente non avranno creduto ai loro occhi quando hanno visto l'uomo scendere contromano da uno svincolo per prendere l'autostrada A-49.

La Guardia Civil intercepta un vehículo circulando en sentido contrario por el carril de incorporación a la A-49.



Fue denunciado por esta maniobra y también por alcoholemia positiva.https://t.co/ahVXNRk5if pic.twitter.com/B4BgaigSpr — Guardia Civil 🇪🇸 (@guardiacivil) August 20, 2022

Positivo all'alcol-test

Nel video dell'intervento, si vede uno dei due agenti, quello seduto dal lato del passeggere, scendere dall'auto e fermare immediatamente l'automobilista, chiedendo spiegazioni per quella manovra azzardata. Come ha reso noto la Guardia Civil, l'uomo appariva fortemente alterato e gli agenti avevano deciso di approfondire i controlli in un punto dove l'auto non costituisse un pericolo per la circolazione. Il successivo alcol-test ha rivelato un tasso alcolemico pari a quasi il doppio del limite consentito dalla legge.

La sanzione

Per questo motivo, la Guardia Civil ha sequestrato l'automobile e denunciato l'uomo. Inoltre, l'automobilista ha ricevuto mille euro di multa e si è visto togliere dieci punti della patente.

