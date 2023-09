Alessandro Sorrentino, la mamma del portiere del Monza aggredita in casa a colpi di cacciavite

di Redazione web

Attimi di paura per il portiere del Monza Alessandro Sorrentino. Aggredita in casa la madre 56enne da un ladro coperto da passamontagna e che impugnava un cacciavite con cui è stata colpita di striscio al braccio e al collo.

Il portiere Alessandro Sorrentino, ex del Pescara, è attualmente in forza al Monza, squadra con la quale ha fatto il suo esordio in serie A proprio domenica scorsa. La famiglia del calciatore gestisce un frantoio.

L'aggressione alla madre di Alessandro Sorrentino

L'episodio stamani a Mozzagrogna (in provincia di Chieti). Durante l'aggressione la donna si è difesa con la sua borsa a tracolla rimediando solo qualche graffio per il colpo sferrato.

Le indagini dei carabinieri

I militari hanno acquisito i filmati delle telecamere presenti in zona, già al centro di numerosi altri furti nell'ultimo periodo. Si procede per tentata rapina dal momento che l'uomo era armato. Il presunto delinquente era già in casa quando la donna lo ha visto. Ne è seguito prima uno strattonamento poi un'aggressione.

