Berlusconi e la galassia Fininvest, da Mediaset al Monza: cosa succede ora e cosa sarà messo in vendita

Dopo il testamento di Silvio Berlusconi, si apre il dibattito sul destino delle aziende che fanno capo alla galassia Fininvest, che sarà ora controllata dai figli. Cosa succederà dunque adesso a Mediaset, Teatro Manzoni, Mediolanum e soprattutto al Monza Calcio, preso in Serie C pochi anni fa e portato in Serie A per la prima volta nella sua storia. Le ultime volontà dell'ex premier non cambiano più di tanto le orbite dei pianeti della galassia di Fininvest, ma ora non starà più a lui decidere del loro destino.

Nel portafoglio della holding, il cui controllo è passato col testamento saldamente in mano a Marina e a Pier Silvio, continua ad esserci il 48,6% del capitale (e circa il 50% dei diritti di voto ) di Mfe, la cassaforte olandese che detiene il gruppo televisivo Mediaset.



Nessuna novità neanche per le altre società quotate in Borsa della galassia: Mondadori, della quale Fininvest ha in mano il 53,3%, e Banca Mediolanum che fa capo alla famiglia di Ennio Doris, dove la holding dei Berlusconi ha il 30% del capitale.



Nella galassia ci sono poi due satelliti, il Teatro Manzoni e il Monza Calcio, entrambe possedute al 100% nel cui destino si ipotizza ci possa essere la vendita sebbene finora non sia contemplata.

