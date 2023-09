Scippatore linciato al Quarticciolo, aggressori identificati grazie al video: tra loro anche due spacciatori e un pugile

di Mario Landi

Otto dei partecipanti alla spedizione punitiva, dove è stato aggredito a calci e pugni uno scippatore al Quarticciolo, sono stati identificati. I carabinieri della Compagnia Casilina sono risaliti alle identità degli aggressori, due donne e sei uomini, attraverso i fotogrammi del video, realizzato da una donna affacciata in finestra.

Le persone individuate, a suon di calci, pugni, cascate in testa e persino con una scodella, hanno pestato Arshdeep Singh, il 36enne indiano, che aveva scippato la catenina d'oro dal collo di una donna di 90 anni, sono accusate di lesioni aggravate in concorso.

Scippatore massacrato al Quarticciolo, il clandestino arrestato (e rilasciato) per rapina: «Chiedo scusa all'anziana. Denuncio tutti»

Scippa un'anziana e viene linciato, calci e pugni dai residenti: il pestaggio choc a Roma ripreso in un video

Chi sono le persone identificate

Al pestaggio, avvenuto venerdì scorso in via Ugento, tra la via Prenestina e la Palmiro Togliatti, avrebbero partecipato due spacciatori, un pugile e due persone "impiegate" come vedetta nella filiera dello spaccio di droga nel quartiere, dove il narcotraffico è gestito dalle famiglie Cori e De Vito.

Gli investigatori, gli stessi che hanno sottratto Arshdeep Singh alla furia del "branco" sono sulle tracce degli altri partecipanti al pestaggio, i cui volti sono stati immortalati dal video divenuto virale sui social. La Procura di Roma ha disposto altri accertamenti sulle immagini. Gli inquirenti stanno valutando anche la posizione della donna, conosciuta il zona con il soprannome de "la sarta", che ha girato il filmato.



Ultimo aggiornamento: Lunedì 11 Settembre 2023, 09:08

© RIPRODUZIONE RISERVATA