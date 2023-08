Inter-Monza 2-0, Lautaro Martinez show a San Siro: Inzaghi non stecca all'esordio

di Redazione web

L'Inter supera in scioltezza il Monza a San Siro nel derby lombardo, 2-0 il risultato finale tutto firmato dal capitano nerazzurro Lautaro Martinez. A sbloccare al settimo minuto Lautaro su assist di Dumfries che a sua volta aveva ricevuto da Barella, l'argentino mette in rete di destro a giro.

Nella ripresa raddoppio di Lautaro, anche lui una doppietta in esordio come Osimhen oggi a Frosinone: al 75' Arnautovic appena entrato in campo gli consegna la palla dopo una sorta di tiro-cross mentre l'argentino è davanti alla porta. Subito dopo il gol il capitano nerazzurro lascia il campo in favore di Frattesi, al suo debutto. Tris sfiorato al 90' da Arnautovic che invece di tirare intercetta Frattesi ma niente da fare.

L'altro anticipo serale: Fiorentina travolgente

Nell'altro anticipo giocato in serata la Fiorentina ha travolto il Genoa a Marassi 4-1. A segno per i viola Biraghi (5'), Bonaventura (11'), Gonzalez (40') e Mandragora (56'). Per i liguri gol di Biraschi (58').

Nel pomeriggio vittoria del Napoli 3-1 a Frosinone e successo in trasferta 1-0 del Verona a Empoli.

Ultimo aggiornamento: Sabato 19 Agosto 2023, 22:51

