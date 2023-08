Lautaro Martinez papà bis: «Ora siamo in quattro». Ma il nome del bimbo non piacerà ai suoi tifosi

di Redazione web

Fiocco azzurro in casa Martinez! Il giocatore dell'Inter Lautaro e la moglie Augustina Gandolfo hanno dato il benvenuto al piccolo Theo, con un post dolcissimo, in cui hanno scritto: «Uno dei giorni più emozionanti della nostra vita. Felici di averti tra le nostre braccia. La tua sorellina a casa che ti aspetta per riempirti d'amore. Ora siamo in 4. Benvenuto Theo, ti amiamo».

La coppia, che si è sposata a maggio sul Lago di Como, ha già una bambina di due anni, Nina che non vede l'ora di conoscere il fratellino.

Inter, missione seconda stella. Lautaro guida i nerazzurri, Onana c'è ma partirà

Lautaro Martinez, la dolce dedica alla moglie Agustina. Ma dopo il matrimonio spunta il caso del "grande assente"

La reazione dei fan e dei colleghi

I fan sono accorsi a fare gli auguri alla coppia per l'arrivo del secondogenito. Tra i commenti ci sono anche gli auguri dei colleghi di Lautaro. Paulo Dybala, calciatore argentino come lui, ha scritto «Auguri ragazzi», seguito poi da Javier Zanetti che si è congratulato con tutta la famiglia, Juan Cuadrado e Leandro Paredes e Sergio Aguero.

Alcuni tifosi, i più maliziosi hanno commentato anche la scelta del nome. Oltre ad essere anche il nome del primogenito di Manuel Locatelli, il secondogenito di Lautaro porta il nome di uno dei suoi "nemici" sul campo da calcio, Theo Hernandez, calciatore del Milan con cui in passato lo stesso Lautaro aveva avuto anche scontri in campo.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 7 Agosto 2023, 22:27

© RIPRODUZIONE RISERVATA