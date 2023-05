Lautaro Martinez, la dolce dedica alla moglie Agustina. Ma dopo il matrimonio spunta il caso del "grande assente"

di Redazione web

L'Inter è sceso in campo, ma per festeggiare il matrimonio del compagno di squadra Lautaro Martinez. Il calciatore ha sposato Augustina Gandolfo in uno scenario di lusso sul lago di Como. Le nozze in dolce attesa, hanno visto cambi d'abiti e sfavillanti tavole imbandite nella cornice di Villa D'Este. La piccola Nina, figlia dei neo sposi, era la damigella d'eccezione. Ma l'assenza di un ospite si è fatta notare: ecco di chi si tratta.

La dedica al matrimonio

Agustina e Lautaro Martinez si sono sposato sul lago di Como. Lei in dolce attesa e la figlia come damigella. La dedica di lui ha commosso i fan: «Ti scelgo e ti amo per sempre».

Assenti e presenti al matrimonio di Lutaro

Era sull'elenco, ma non si è presentato. Stiamo parlando di Leo Messi, compagno di nazionale di Lautaro, che non si è presentato alla festa perché impegnato a Barcellona al concerto dei Coldplay: inutile l'attesa per un drappello di tifosi e fan che lo hanno aspettato fuori dal cancello.

A non mancare, però sono stati Enzo Fernandez, centrocampista del Chelsea; Dibu Martinez, portiere dell'Aston Villa e della nazionale argentina; Nicolas Tagliafico, difensore dell'Olympique Lione e della nazionale argentina e il portiere dell’Ajax Geronimo Rulli.

