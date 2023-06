Inter, Lukaku col City come contro il Siviglia: 'salva' un gol fatto di Dimarco. E i social non perdonano

di Redazione web

Ce l'ha messa davvero tutta l'Inter di Simone Inzaghi, ma non è bastato. Contro un Manchester City che non è apparso nella sua serata migliore, forse con le gambe bloccate dall'emozione, i nerazzurri sono andati davvero vicini all'impresa: l'1-0 finale, con gol di Rodri a metà del secondo tempo, vede grandi rimpianti per Barella e compagni. Che però possono recriminare su almeno tre occasioni enormi avute nella ripresa, prima per andare in vantaggio, poi per pareggiare.

Lukaku come contro il Siviglia

Una delle tre occasioni è stata fatalmente e clamorosamente fallita da Lautaro Martinez, che non ha servito Lukaku completamente solo in mezzo all'area e il suo tiro è stato respinto da Ederson. Le altre due, hanno visto come protagonista lo stesso Romelu Lukaku: clamorosa la prima, pochi minuti dopo il gol di Rodri, un'azione che ha ricordato la finale di Europa League del 2020 contro il Siviglia, quando il belga di testa deviò il tiro di un compagno.

In questo caso a 'pagare' è Dimarco, che prima colpisce la traversa di testa, poi prova a colpire nuovamente di testa ma colpisce proprio Lukaku, che si trovava al posto sbagliato al momento sbagliato.

