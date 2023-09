Yuri Urizio non ce l'ha fatta: è morto a 23 anni il giovane aggredito a Milano. Il gip: «Stretta al collo per 7 minuti»

È morto Yuri Urizio, il ragazzo di 23 anni aggredito a Milano in viale Gorizia, zona Darsena, alle 4 di mercoledì mattina. Il giovane era stato trovato a terra incosciente e trasportato in codice rosso all'ospedale Policlinico di Milano. Dopo due giorni di agonia e un «cauto miglioramento» riscontrato ieri dai medici, il 23enne non ce l'ha fatta ed è morto oggi pomeriggio. Per l'aggressione era stato arrestato dalla polizia un tunisino di 28 anni, interrogato stamattina davanti al gip. L'accusa passa dal reato di tentato omicidio a quello di omicidio.

