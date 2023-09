Brindisi choc, «quelle due sono ladre»: scatta il linciaggio dei residenti VIDEO

Ritenute dalla folla ladre di appartamenti, due donne sono state aggredite da alcuni cittadini: accade a Brindisi, in piazza Raffaello, nel rione Sant'Elia, e le immagini hanno fatto rapidamente il giro dei social. In diversi video si vedono alcuni residenti picchiare a schiaffi e pugni le due donne, accusate di aver cercato di entrare in una casa in uno dei quartieri popolari della città.

Il video su Welcome to Favelas

Il video dell'aggressione circola sul canale 'Welcome to Favelas'. Secondo alcuni testimoni le donne erano in compagnia di complici, che sono riusciti a fuggire. Le due, invece, mentre tentavano di allontanarsi sono state bloccate, accerchiate e picchiate (hanno ricevuto schiaffi e sono state tirate per i capelli) fino all'arrivo di una Volante della Polizia.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 14 Settembre 2023, 19:57

© RIPRODUZIONE RISERVATA