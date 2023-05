Vanessa Gravina, l'Adelaide del Paradiso delle signore: «In tv da quando ho sei mesi, bullizzata per la copertina su Vogue»

di Redazione web

La prima apparizione pubblica è stata a soli sei mesi, in una pubblicità di passeggini su Carosello. Ma già appena nata era la star dell'ospedale a causa dei tanti capelli e degli occhi verdi. Vanessa Gravina ha cominciato a lavorare nel mondo dello spettacolo praticamente da quando ha imparato a respirare, e da allora non si è mai fermata. Dalle pubblicità al cinema, la televisione, il teatro. E una copertina su Vogue che le ha creato non pochi problemi quando ancora era ai primi anni delle elementari. L'attrice e regista teatrale si è raccontata in un'intervista al Corriere della Sera.

L'infanzia tra copertine di Vogue e bullismo

Esordisce: «Quando la mia immagine comparve sulla copertina di Vogue, i miei compagni di scuola me la fecero trovare sul banco tutta storpiata con vari segnacci: mi disegnarono i baffi, le occhiaie, i brufoli... Avrò avuto 7 o 8 anni e rimasi molto male». L'infanzia di Vanessa Gravina è trascorsa così, bullizzata per il troppo successo dai suoi coetanei, a sentirsi perennemente «incompresa» anche dagli insegnanti, ma in compagni di tanti adulti. «Gente figa», come Jerry Calà, con cui ha debuttato al cinema in Colpo di fulmine di Marco Risi. Aveva 11 anni.

La carriera

«A 12 anni recito nel ruolo della figlia di Gianni Morandi, nella miniserie La voglia di vincere diretta da Vittorio Sindoni... A 13 anni vengo scritturata nella Piovra 4 a fianco di Michele Placido, diretta da Luigi Perelli». Oggi è protagonista sul palcoscenico con "Testimone d'accusa" e nella fiction Il paradiso delle signore.

La contessa Adelaide

Nella fortunata fiction Rai, Vanessa interpreta da cinque anni il personaggio della contessa Adelaide.

