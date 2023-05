«La mamma non si tocca», la pubblicità censurata di Control. È polemica: «I bambini dovrebbero comprare un sex toy?»

di Redazione web

Una donna in primo piano, occhi socchiusi e labbra schiuse in un'espressione di piacere. Dalla parte opposta un dildo rosa. Ma la donna in questione non è solo una donna, è una mamma. E infatti sul cartellone di una pubblicità Control che non è mai stata realmente affissa in strada c'è scritto: «La mamma non si tocca. O forse sì». Un messaggio pensato in occasione della Festa della mamma, che quest'anno cade il 14 maggio, che non ha avuto il diritto di vivere se non sul profilo Instagram dell'azienda. Il motivo è spiegato nel post in cui è stata condivisa la foto della mancata campagna pubblicitaria.

La pubblicità Control sulla mamma censurata

Control, l'azienda che produce profilattici e sex toy, ha pubblicato qualche giorno prima della Festa della mamma quella che è, a tutti gli effetti, una pubblicità vittima della censura: «Questa affissione non è mai uscita e il motivo non vi piacerà. Per la Festa della mamma volevamo rompere un tabù che da troppo tempo esiste e dire a chiare lettere che, sì, anche le mamme possono provare piacere. Ma proprio come dice il nostro messaggio, l’immagine stereotipata e anacronistica della mamma non si tocca, tanto che la nostra campagna non si può promuovere sui canali social e non è potuta diventare una vera affissione».



«Noi abbiamo deciso di farla uscire lo stesso - continua il post - amplificandola attraverso il media più importante: le persone.

La reazione social

Se l'obiettivo era far discutere, Control ci è sicuramente riuscita. Ma non tutte le reazioni sono state positive. Se da un lato c'è chi ha difeso a mani basse il diritto della donna - della madre - a provare piacere (tra cui la giornalista delle Iene Nina Palmieri), dall'altro sono in tanti ad aver osservato che generalmente in occasione della Festa della mamma sono i figli a fare regali, e che la sessualità di una mdre non dovrebbe essere un loro interesse.

Giovedì 11 Maggio 2023

