Linus e Nicola Savino: «Deejay Ten a Firenze, ma hotel troppo cari: una tendopoli, o dormiamo a Prato»

Il dibattito sul caro affitti è ormai rovente, tra le proteste degli studenti che si accampano nelle tende e la bufera sul ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara, che ha accusato i sindaci del centrosinistra di esserne responsabili. E al dibattito si aggiunge la rivelazione di Linus e Nicola Savino, di Radio Deejay, da sempre appassionati di jogging, che nell'organizzare la prossima Deejay Ten a Firenze hanno suggerito l'opzione Prato, proprio per i costi proibitivi degli alloggi.

Valditara: «Caro affitti studenti? Colpa dei sindaci di centrosinistra». L'ira di Sala, Gualtieri e Nardella

Ministero studia un piano. Studenti nelle tende anche a Roma: «Una follia 500 euro per una stanza»

La provocazione di Linus e Nicola Savino

Stavolta non si tratta ovviamente di prezzi degli affitti delle stanze per gli studenti (o per i lavoratori, di cui spesso ci si dimentica), ma dei prezzi per i turisti, di hotel e b&b, di chi insomma passa da Firenze per una notte o due, ed è costretto a svenarsi per un alloggio. Come spiega il Corriere della Sera, Linus e Savino hanno lanciato una provocazione al sindaco Dario Nardella: «Una tendopoli davanti alla copia del David, sotto Palazzo Vecchio», le loro parole, a 10 giorni dalla tradizionale corsa che dovrebbe vedere oltre 10mila partecipanti.



Durante la loro trasmissione Deejay chiama Italia, i due conduttori hanno parlato della Deejay Ten di Firenze, con una punta di amarezza: «Mancano 10 giorni, è il momento buono per decidere di fare anche una toccata e fuga.

