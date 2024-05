Toti arrestato, Flavio Briatore: «È stato uno choc, spero si risolva tutto. Lo conosco da 30 anni e mi fido di lui»

di Redazione web

Flavio Briatore, questa mattina, ha presenziato a una conferenza stampa a Ventimiglia per presentare alcuni nuovi progetti in collaborazione con la Regione Liguria. All'evento non ha partecipato il presidente di regione Giovanni Toti perché dichiarato in arresto per corruzione. L'imprenditore e il politico si conoscono da anni e, subito dopo la conferenza, Briatore ha commentato il caso giudiziario in cui è coinvolto Toti.

Ecco che cos'ha detto.

Giovanni Toti arrestato per corruzione, la Procura: «Ricevuti 74mila euro di tangenti da Aldo e Roberto Spinelli»

Il commento di Flavio Briatore

«È stato uno choc. L'ho saputo stamattina, mentre venivo qui e mi auguro che tutto si chiarisca, perché in Italia ti condannano subito. Appena succede qualcosa, sei già condannato». Lo ha detto l'imprenditore Flavio Briatore, stamani a Ventimiglia commentando la notizia dell'arresto del presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, a margine dell'incontro con il sindaco Flavio Di Muro, durante il quale ha annunciato per metà giugno l'apertura del Twiga alla Baia Benjamin.

Toti avrebbe dovuto partecipare, proprio questa mattina, in Comune, all'incontro con il sindaco e Briatore. «Speriamo che si chiarisca tutto - ha poi aggiunto - sono convinto della persona.

L'arresto di Giovanni Toti

Il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti è stato arrestato dalla Guardia di Finanza di Genova con l'accusa di corruzione per l'esercizio della funzione e per atti contrari ai doveri d'ufficio. Lo comunica il procuratore capo di Genova Nicola Piacente.

Martedì 7 Maggio 2024, 12:14

