Flavio Briatore e la foto con i figli, spunta il commento romantico di Naomi Campbell

Flavio Briatore ha pubblicato sul proprio profilo Instagram uno scatto che lo ritrae insieme ai suoi due figli: Nathan Falco e Leni Klum. La seconda è la bambina che ebbe durante la sua breve relazione con la super modella Heidi Klum. All'epoca, però, l'imprenditore non riconobbe la figlia perché i due si separarono a gravidanza ancora in corso e il numero uno del Billionaire non volle darle il suo cognome per rispetto del compagno di Heidi, Sean, che crebbe Leni. Ora, però, la famiglia si è riunita e, di questo, è contenta anche Naomi Campbell.

Il post Instagram di Flavio Briatore

Tavola gigante, in un giardino altrettando grande, con sopra ogni tipo di prelibatezza e intorno i suoi commensali più che sorridenti: Flavio Briatore, Nathan Falco e Leni Klum. La didascalia del post recita semplicemente: «Picnic in giardino» ma, nella foto, non a caso in primo piano, ecco la torta con scritto: «Benvenuta Leni». Infatti, questi sono i primi scatti dopo anni che papà e figlia avevano tenuto il loro rapporto lontano dai media mantenendo la privacy e il riserbo più assoluti.

Il post ha riscosso moltissimo successo ma ciò che, però, è saltato agli occhi dei fan è stato il commento di Naomi Campbell, altra storica ex dell'imprenditore (fecero coppia fissa dal 1998 al 2003). La top model ha semplicemente lasciato tre cuori rossi che mostrano la sua felicità per il ricongiungimento, così, ha fatto anche Elisabetta Gregoraci mamma di Nathan ed ex moglie di Flavio.

Il commento di Simona Ventura

Oltre, a ex compagne o moglie, il post di Flavio Briatore ha raggiunto anche i suoi amici di vecchia data come, ad esempio, Simona Ventura che ha scritto, senza troppe spiegazioni: «Complimenti Flavio! Ricordi cosa ci eravamo detti?!».

