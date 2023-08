Flavio Briatore: «La Fiat? Solo vecchie carrette. Le auto italiane non si vedono più in giro»

di Redazione Web

«Stiamo andando a Forte dei Marmi ma una cosa che notavo è che non si vede più una macchina italiana. La Fiat non esiste più c'è solo qualche vecchia carretta di vent'anni fa». Sono queste le parole che Flavio Briatore ha pronunciato nelle sue ultime Instagram stories e ha posto il focus su un'analisi dettagliata riguardo alle auto in circolazione. Ma andiamo a vedere cosa ha detto nel dettaglio.

«Si vedono solo Mercedes, Audi, Dacia - ha sottolineato Flavio Briatore nelle sue Instagram stories -. Non capisco come mai. Non ci sono più macchine italiane. La produzione Fiat non ha più modelli, credo infatti che il modello di punta sia la Panda».

Una riflessione quella dell'imprenditore che è stata registrata durante un viaggio in auto lungo l’autostrada ligure che sta percorrendo per raggiungere la nota località della Versilia da Montecarlo.

