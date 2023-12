Selvaggia Lucarelli a Budapest con Lorenzo Biagiarelli: «Ho comprato tutto, costa meno dell'affitto a Milano»

di Redazione web

Selvaggia Lucarelli e il suo compagno Lorenzo Biagiarelli, in questo momento, si trovano a Budapest, in Ungheria dove trascorreranno le ultime ore del 2023 e le prime del 2024. La giornalista e il cuoco si sono concessi una fuga di coppia di qualche giorno perché, come più volte raccontato sui social, amano viaggiare. Selvaggia, comunque, anche se in vacanza, non perde mai l'occasione per fare qualche battuta sarcastica o per lanciare frecciatine e, così, è successo anche questa volta.

Il post Instagram di Selvaggia Lucarelli

Quando Selvaggia Lucarelli viaggia, posta moltissime storie e foto sul proprio profilo Instagram per tenere sempre aggiornati i suoi follower su ciò che fa e per mostrare a loro i luoghi che visita. In uno degli ultimi post pubblicati, la giurata di Ballando con le Stelle, nella didascalia, fa riferimento agli affitti di Milano e scrive: «Ho comprato tutto, mi costava meno dell’affitto a Milano». La frecciatina non è certo passata inosservata e ha fatto molto divertire i fan di Selvaggia che hanno lasciato decine di like e commenti.

Ultimo aggiornamento: Domenica 31 Dicembre 2023, 16:07

