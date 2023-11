Teo Mammucari e Selvaggia Lucarelli, lite a Ballando: «Lo vai a dire a tuo fratello». Cosa è successo dopo l'esibizione

di Redazione web

Durante la quinta puntata di Ballando con le Stelle è successo di tutto. Come ogni sabato sera, quando è stato il turno di Teo Mammucari e della sua ballerina Anastasia Kuzmina di essere giudicati per il loro ballo, la giuria si è scatenata ma lo scherzo è, poi, diventato una vera e propria discussione. Selvaggia Lucarelli si è molto infastidita per il comportamento del conduttore che ha, poi, chiesto scusa. Ma andiamo con ordine.

La lite tra Teo Mammucari e Selvaggia Lucarelli

Teo Mammucari e Anastasia Kuzmina si sono esibiti in un valzer lento che la giuria ha giudicato «Non proprio il ballo più azzeccato». Infatti, secondo i giurati, il conduttore sarebbe più adatto a performance più movimentate piuttosto che a esibizioni lente e di pathos. Quindi, dopo le varie opinioni di Ivan Zazzaroni e Fabio Canino, ecco che è toccato a Selvaggia Lucarelli che ha cominciato dicendo: «Ti posso dire? Questa sera mi hai fatto quasi tenerezza...», sorridendo in modo ironico. Teo Mammucari, allora, ha subito risposto: «No, scusa, mi fai tenerezza lo vai a dire a tuo fratello, poi, parli te che vestita così, mi sembri un albero di Natale». Selvaggia è rimasta senza parole e più volte ha cercato di esprimere il proprio pensiero ma il concorrente continuava a interromperla, tanto che, è intervenuta Rossella Erra della giuria popolare dicendo: «Io adoro Teo ma questa sera devo schierarmi dalla parte di Selvaggia».

Teo Mammucari e Antonio Caprarica, pace a Ballando con le Stelle: l'abbraccio in diretta

selvaggia lucarelli ballando con le stelle dover spiegare una battuta a un comico è la cosa più deprimente piena basta enough pic.twitter.com/xrdJD14PCq — opicaveau (@opiriserva) November 18, 2023

Le scuse di Teo Mammucari

Milly Carlucci ha cercato di stemperare la tensione chiedendo di nuovo a Selvaggia Lucarelli di esprimere il proprio giudizio ma lei, piccata, ha risposto: «No, Milly io non ho proprio niente da dire» e ha abbassato il microfono. Quindi, dopo la votazione, Teo Mammucari ha detto: «Voglio dire una cosa perché ammetto di avere esagerato. Scusa Selvaggia ho sbagliato, ti chiedo scusa davvero».

Ultimo aggiornamento: Domenica 19 Novembre 2023, 09:13

© RIPRODUZIONE RISERVATA