Teo Mammucari e Antonio Caprarica, pace a Ballando con le Stelle: l'abbraccio in diretta

di Redazione web

La quinta puntata di Ballando con le Stelle su Rai 1 si è aperta, come sempre, in modo scintillante. Milly Carlucci, dopo aver fatto ballare due giovani ballerini emergenti, ha presentato tutte le coppie ancora in gara e ha salutato Ricky Tognazzi che è stato eliminato nella scorsa puntata. Poi la conduttrice ha aperto la "sala delle stelle" e Teo Mammucari e Antonio Caprarica si sono scambiati un gesto d'affetto.

L'abbraccio tra Teo Mammucari e Antonio Caprarica

Nei giorni scorsi, sono circolate nel web parecchie voci di una presunta lite tra Teo Mammucari e Antonio Caprarica: i due, infatti, spesso si punzecchiano e la maggior parte dei fan del programma non riescono a capire quando si ferma lo scherzo.

Inoltre, sempre sabato scorso, Mammucari aveva detto: «Balla come un cane» e Caprarica aveva risposto: «Ti chiedo immediatamente di chiedermi scusa».

Poi, si vociferava che in sala delle stelle ci fosse stata una violenta lite verbale e che si fosse addirittura sfiorata la rissa. Quindi, stasera, appena Milly Carlucci ha chiamato all'appello i concorrenti, Mammucari ha detto: «Posso fare una cosa? Vorrei abbracciarmi con Caprarica». I due si sono scambiati il gesto di pace e il giornalista ha detto: «Adesso, per favore, basta con queste voci di liti che continuano a circolare».

Teo Mammucari, Rosanna Lambertucci e il metro: «Ti prendo le misure o vuoi essere cremata?»

I commenti del web

Nel frattempo, sul web, i fan del programma continuano a esprimersi molto positivamente su questa edizione: «Teo Mammucari è il mio preferito in assoluto», «Ballando è bellissimo quest'anno» oppure «Con questo cast, il programma ha ripreso vita».

Ultimo aggiornamento: Sabato 18 Novembre 2023, 22:15

© RIPRODUZIONE RISERVATA